Flávio Dino: o que esse sujeito vai inventar depois do 7 de setembro para esconder usa incompetência e covardia?

O governador do Maranhão alertou para possíveis manobras de Jair Bolsonaro depois dos atos da próxima terça-feira (7) com o intuito de disfarçar os problemas de governabilidade

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), repercutiu a informação de que Jair Bolsonaro (Sem Partido) teria sido traído pela sua ex-mulher Ana Cristina Valle e, pelo Twitter, o chefe do executivo aproveitou para alertar à população para os problemas causados pelo governo ao país (veja algumas estatísticas no final da matéria).

"O que esse sujeito vai inventar depois do 7 de setembro para tentar esconder sua incompetência, sua preguiça, sua covardia e os outros problemas que estão na sua cabeça?", escreveu Dino no Twitter.

Bolsonaro teria tirado Ana Cristina, sua ex-mulher, do comando de um esquema de rachadinha, após descobrir que ela o traía com outra pessoa.

Marcelo Luiz Nogueira dos Santos trabalhou durante 14 anos para a família Bolsonaro e acusou Ana Cristina Valle de ter formado todo o patrimônio dela usando laranjas, inclusive na compra da mansão em que ela mora atualmente em Brasília. O patrimônio estava estimado em R$ 5 milhões no ano de 2020.

A bancada do PSOL na Câmara passou a fazer articulações para a criação da CPI da Rachadinha.

Dados socioeconômicos

O Brasil chegou ao final do segundo trimestre com 14,4 milhões de desempregados (taxa de 14,1%), de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A inflação também está pesando cada vez mais no bolso do consumidor. A alta na conta de energia deve jogar a inflação para 8,2% este ano, segundo o economista André Braz, coordenador dos Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). Segundo a XP Investimentos, a inflação pode chegar a 7,7% em 2021. O centro da meta de inflação, em 2020, foi de 3,75%.

Entre novembro de 2019 e janeiro de 2021, a pobreza aumentou em 23 estados e no Distrito Federal, apontou um estudo feito pelo economista e pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) Daniel Duque, informou o portal Uol.

No Brasil 19 milhões de brasileiros em situação de fome, conforme dados de 2020 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan).

O que esse sujeito vai inventar depois do 7 de setembro para tentar esconder sua incompetência, sua preguiça, sua covardia e os outros problemas que estão na sua cabeça ? — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) September 3, 2021

