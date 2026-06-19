Acreditar na China é acreditar no amanhã, e investir na China é investir no futuro

CGTN – A 7ª Cúpula de Líderes de Empresas Multinacionais de Qingdao, o primeiro grande evento da China voltado para empresas multinacionais, atraiu 322 executivos de multinacionais de 44 países e regiões ao redor do mundo. Um total de 57 projetos importantes foram assinados, dos quais 20 são projetos de investimento estrangeiro com um investimento total de US$ 2,56 bilhões.

A palavra mais mencionada pelos executivos de multinacionais foi "cocriação", o que reflete diretamente a profunda evolução da relação entre o investimento estrangeiro e a China: passou das fases iniciais de vendas e produção para um novo estágio de colaboração em inovação e construção de ecossistema. Este ano marca o início do 15º Plano Quinquenal da China, e as empresas multinacionais se posicionaram como "cocriadoras e parceiras".

Os executivos afirmaram que, apoiadas pelo mercado de grande escala da China e pela cadeia industrial completa e pelo ecossistema de cooperação aberta, as multinacionais aumentarão a eficiência da alocação global de recursos e realmente alcançarão "Na China, para o mundo".

A "cocriação" exige, em primeiro lugar, a identificação de novas oportunidades. O mercado de grande escala e em constante atualização da China oferece um vasto espaço para o investimento estrangeiro explorar novas oportunidades.

Ao mesmo tempo, o aumento da capacidade de inovação da China impulsiona a cocriação profunda. O relatório divulgado na cúpula aponta que a China formou o maior mercado de aplicações do mundo, o ecossistema industrial mais completo e os cenários de inovação mais ricos, aumentando continuamente sua atratividade global.

A longo prazo, a China continua abrindo suas portas cada vez mais, proporcionando expectativas políticas estáveis para o enraizamento do capital estrangeiro. De janeiro a abril deste ano, a China estabeleceu mais de 20 mil novas empresas com investimento estrangeiro, um aumento de 6,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esses dados mostram claramente que a China não é apenas um "estabilizador" da economia global, mas também um "destino inevitável" para o planejamento futuro.

De "entrar na China" a "enraizar-se na China" e, em seguida, "cocriar com a China", cada passo do aprofundamento das empresas multinacionais no país ressoa com o desenvolvimento econômico chinês. Aproveitando o impulso da implementação do 15º Plano Quinquenal, as empresas multinacionais certamente colherão mais oportunidades e sentirão mais profundamente que "acreditar na China é acreditar no amanhã, e investir na China é investir no futuro".