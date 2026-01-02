Astronautas da Shenzhou-21 da China enviam saudações de Ano Novo do espaço

CGTN – A tripulação da Shenzhou-21 da China, atualmente a bordo da estação espacial Tiangong em órbita, divulgou nesta quinta-feira um vídeo de saudações de Ano Novo, estendendo seus votos ao povo de todo o país.

O comandante da missão, Zhang Lu, que se tornou o primeiro astronauta chinês a celebrar o Ano Novo no espaço por duas vezes, afirmou que "a força de nossa nação é a base e a garantia de nossas jornadas espaciais". Sempre que sobrevoa a pátria e observa suas vastas paisagens, ele disse lembrar-se com frequência da letra de uma famosa canção: "Canto para cada montanha, canto para cada rio".

Wu Fei, engenheiro de voo em sua primeira missão espacial, relatou que a tripulação concluiu recentemente mais uma rodada de inspeções das instalações da estação espacial. Garantir a operação estável de seu "lar em órbita" é tanto um dever quanto um compromisso solene com a nação e seu povo.

O especialista em carga útil Zhang Hongzhang compartilhou seus votos de Ano Novo do espaço pela primeira vez, dizendo: "Que todos tenham um Ano Novo alegre e vejam todos os seus sonhos se realizarem".

Em 31 de outubro de 2025, a nave tripulada Shenzhou-21 foi lançada do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan. Em seguida, as tripulações da Shenzhou-21 e da Shenzhou-20 realizaram a sétima troca de tripulação da China em órbita. Em 9 de dezembro, a tripulação da Shenzhou-21 concluiu a primeira série de atividades extraveiculares da missão.

Com o início do novo ano, a tripulação da Shenzhou-21 planeja realizar atividades extraveiculares adicionais envolvendo tanto astronautas quanto cargas experimentais, além de uma série de experimentos científicos e testes técnicos.

Fonte: Xinhua