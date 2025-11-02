Astronautas da Shenzhou-21 entram na estação espacial

CGTN – Os três astronautas a bordo da espaçonave chinesa Shenzhou-21 entraram na estação espacial do país e se reuniram com o outro trio de astronautas na manhã deste sábado, dando início a uma nova rotação da tripulação em órbita.

A tripulação da Shenzhou-20 abriu a escotilha às 4h58 (horário de Beijing) e cumprimentou os recém-chegados, de acordo com a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA, em inglês).

Em seguida, os seis membros da tripulação tiraram fotos em grupo para o sétimo encontro espacial na história aeroespacial da China.

Eles viverão e trabalharão juntos por cerca de cinco dias para concluir as tarefas planejadas e o trabalho de entrega, disse a CMSA.

Fonte: Xinhua