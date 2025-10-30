Atualização 3.0 da Área de Livre Comércio China-ASEAN é um exemplo de cooperação regional

CGTN – O Protocolo de Atualização para a Área de Livre Comércio China-ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) 3.0 foi assinado na manhã desta terça-feira (28) em Kuala Lumpur, na Malásia.

A opinião pública internacional acredita que o acordo beneficiará as duas partes, incluindo os setores de cadeia de suprimentos e desenvolvimento sustentável, abrirá um novo capítulo na parceria estratégica abrangente entre os dois lados e ajudará a superar as incertezas da economia global. Além disso, os resultados demonstram o compromisso da China e da ASEAN com o multilateralismo e o livre comércio, estabelecendo um novo marco para promover uma profunda integração econômica regional. Esses resultados injetaram um maior dinamismo na cooperação econômica e comercial global, tendo um efeito demonstrativo importante.

A assinatura da Versão 3.0 da Área de Livre Comércio China-ASEAN é resultado das cooperações entre as duas partes desde 1991, com um aumento estável da escala comercial. As estatísticas mostram que, nos primeiros três trimestres deste ano, o valor total de exportações e importações da China aos países da ASEAN aumentou 9,6%. Os dois são mutuamente os maiores parceiros comerciais e importantes parceiros de investimento.

A Versão 1.0 estabelecida em 2010 foi centrada na liberalização do comércio, e a Versão 2.0, que entrou em vigor em 2019, prestou mais atenção ao comércio de serviços e à facilitação de investimentos. Desta vez, a atualização 3.0 se adapta às novas tendências do desenvolvimento econômico e comercial internacional, visa expandir profundamente novos setores e tenta melhorar de forma abrangente o nível de abertura e promover o desenvolvimento inclusivo.

No contexto atual de reestruturação das cadeias globais de suprimentos e ascensão do protecionismo, a Versão 3.0 se tornou uma âncora de estabilidade para a economia regional, por meio da inovação nas regras do comércio digital e da otimização dos mecanismos de resolução de disputas. Os dados mostram que, nos últimos anos, o volume de transações de comércio eletrônico transfronteiriço entre a China e a ASEAN cresceu anualmente mais de 20%, e já é um importante motor para o crescimento comercial entre as partes.

Vale lembrar também que este ano é crucial para as relações entre a China e a ASEAN. Desde maio, uma série de planos, como a Visão da Comunidade ASEAN 2045 e o Plano de Ação para a Parceria Estratégica Abrangente China-ASEAN (2026-2030), foram publicados, delineando um novo quadro para o desenvolvimento da ASEAN nos próximos 20 anos.

Podemos prever que uma comunidade mais estreita de futuro compartilhado China-ASEAN fará mais contribuições para a paz e o desenvolvimento do mundo.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG