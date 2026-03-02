Bilheteria da China ultrapassa 10 bilhões de yuans

CGTN – A receita de bilheteria da China ultrapassou 10 bilhões de yuans este ano, segundo dados da Maoyan, uma das principais plataformas online de venda de ingressos de cinema do país.

Ao mesmo tempo, dados mostram que cerca de 225 milhões de ingressos de cinema foram vendidos, com o número total de exibições ultrapassando 26,1 milhões. Esta marca foi impulsionada principalmente pelo feriado do Ano Novo Chinês, que ocorreu de 15 a 23 de fevereiro e registrou vendas de bilheteria de mais de 5,75 bilhões de yuans, de acordo com dados divulgados anteriormente pela Administração de Cinema da China.

A Maoyan também relatou uma mudança notável no perfil demográfico dos espectadores de cinema este ano, com pessoas com menos de 25 anos representando 27,61% do total em comparação com os 23,53% registrados no mesmo período do ano passado.

Dados do setor sugerem que o bom desempenho do mercado até o momento foi impulsionado pela queda nos preços dos ingressos. De acordo com a Taopiaopiao, outra grande plataforma de venda de ingressos, o valor médio do ingresso foi de 42 yuans nos dois primeiros meses de 2026, ante 50 yuans no mesmo período de 2025. O preço médio dos ingressos durante o feriado de nove dias do Ano Novo Chinês caiu 6% em valor anual.

Fonte: CMG