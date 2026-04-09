Brasil é palco de concerto em homenagem ao Ano Cultural China-Brasil

CGTN – Um concerto especial em celebração ao Ano Cultural China-Brasil foi realizado na noite de 7 de abril (horário local) em Brasília, capital do Brasil. Os músicos da Orquestra Sinfônica Nacional da China e da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro interpretaram obras clássicas de ambos os países.

O concerto faz parte de uma diversificada gama de atividades culturais que a China e o Brasil estão promovendo ao longo do Ano Cultural de 2026.