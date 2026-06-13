Chancelaria chinesa anuncia sanções contra secretário de Defesa das Filipinas e familiares

CGTN – A chancelaria chinesa divulgou nesta sexta-feira (12) uma declaração anunciando sanções contra secretário de Defesa das Filipinas, Gilberto Teodoro Jr., e seus familiares.

Segundo o documento, Gilberto Teodoro Jr. tem feito repetidamente declarações falsas a respeito da China, prejudicando os interesses legítimos do país e afetando as relações bilaterais entre China e Filipinas.

Para proteger a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento, a China decidiu proibir a entrada de Gilberto Teodoro Jr, de sua cônjuge e de seu filho na parte continental do país, assim como em Hong Kong e em Macau. Além disso, organizações e indivíduos na China ficam proibidos de realizar qualquer transação, cooperação ou atividades com ele e seus familiares.