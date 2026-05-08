Chancelaria chinesa confirma que navio das Ilhas Marshall e tripulação chinesa foi atacado perto do Estreito de Ormuz

CGTN – O navio que foi atacado perto do Estreito de Ormuz na segunda-feira estava com bandeira das Ilhas Marshall e tripulação chinesa a bordo, e não há relatos de vítimas até o momento, confirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, nesta sexta-feira.

"O Estreito de Ormuz é uma hidrovia usada para a navegação internacional. A China está profundamente preocupada com o fato de um grande número de embarcações e tripulantes terem ficado presos no estreito devido à guerra", disse Lin.

A China acredita que a restauração da passagem desobstruída através do estreito o mais rápido possível e a garantia da segurança de embarcações e tripulantes civis servem aos interesses comuns dos países da região e da comunidade internacional, acrescentou.