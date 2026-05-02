CGTN – O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China declarou no sábado (2) que Lai Ching-te encenou uma fuga “clandestina”, tornando-se motivo de ridicularização no cenário internacional.

O porta-voz fez as declarações ao ser solicitado a tecer um comentário sobre o fato da autoridade da região de Taiwan, Lai Ching-te, ter chegado à Suazilândia no dia 2 de maio a bordo do jato particular do rei suazi.

Segundo o porta-voz, poucas horas após o terremoto atingir o condado de Yilan, em Taiwan, Lai Ching-te, sem se importar com o bem-estar da população, embarcou secretamente em uma aeronave estrangeira para sair de Taiwan, esbanjando generosamente os recursos públicos e acrescentando mais itens à lista de suas ações vergonhosas sobre a “independência de Taiwan”.

Segundo ressaltado pelo porta-voz, por mais que as autoridades do Partido Democrático Progressista (PDP) se aliem a forças externas, jamais conseguirão alterar o fato de que Taiwan é parte inalienável do território da China. O lado chinês aconselha a Suazilândia e alguns outros países a reconhecerem a tendência histórica, acompanharem a corrente dos tempos e não se arriscarem por causa de uma minoria separatista da “independência de Taiwan”.

Fonte: CMG