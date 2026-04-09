China amplia para 23 número de zonas-piloto de livre comércio

CGTN – O Conselho de Estado da China divulgou nesta quinta-feira (9) o Plano Geral da Zona-Piloto de Livre Comércio da China (Mongólia Interior). Com isso, o número total de zonas-piloto de livre comércio no país passa a 23.

O plano concede maior autonomia para reformas no âmbito da zona da Mongólia Interior e define 19 medidas de inovação, incluindo o desenvolvimento do comércio fronteiriço entre residentes, o fortalecimento das funções de logística internacional, a melhoria da aplicação e transformação dos resultados científicos e tecnológicos, bem como a ampliação dos intercâmbios externos em diversas áreas.