China criará sistema nacional de seguro de cuidados de longa duração

Beijing, 26 mar (Xinhua) – A China divulgou nesta quarta-feira um conjunto de diretrizes para acelerar a implantação de um sistema nacional de seguro de cuidados de longa duração, com o objetivo de atender às necessidades básicas de cuidados de pessoas com dificuldade em cuidar de si mesmas.

O sistema de seguro de cuidados de longa duração é uma forma de seguro social destinada a fornecer serviços ou apoio financeiro para cuidados básicos de subsistência e serviços médicos relacionados a indivíduos incapazes de cuidar de si mesmos, de acordo com as diretrizes emitidas pelos gabinetes gerais do Comitê Central do Partido Comunista da China e do Conselho de Estado.

Desde que a China começou a testar o seguro de cuidados de longa duração em 2016, quase 310 milhões de pessoas se inscreveram, e mais de 3,3 milhões de pessoas com deficiência se beneficiaram do programa.

De acordo com uma lista de serviços de seguro de cuidados de longa duração divulgada pelo governo em setembro de 2025, um fundo de cuidados de longa duração pagaria por 20 serviços de cuidados de subsistência, como assistência com refeições, higiene pessoal e uso de banheiros, e 16 serviços de assistência médica, incluindo exames gerais, cuidados básicos e reabilitação, para participantes elegíveis do seguro.

Esse sistema é considerado um componente vital da estrutura mais ampla de seguridade social da China e uma estratégia crucial para enfrentar os desafios impostos pelo envelhecimento da população do país, observou o documento.