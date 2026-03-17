China e EUA mantêm negociações francas, aprofundadas e construtivas sobre questões econômicas e comerciais

Paris, 16 mar (Xinhua) – As delegações chinesa e norte-americana mantiveram, entre domingo e segunda-feira, trocas e negociações francas, aprofundadas e construtivas sobre questões econômicas e comerciais de interesse mútuo, incluindo arranjos tarifários, a promoção do comércio e do investimento bilaterais e a manutenção do consenso alcançado nas consultas anteriores.

Durante as negociações, orientadas pelo importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado, os dois lados chegaram a alguns novos consensos e concordaram em continuar as consultas.

Sob a orientação estratégica dos importantes entendimentos comuns entre os dois chefes de Estado, e após cinco rodadas de negociações econômicas e comerciais no ano passado, a China e os Estados Unidos alcançaram uma série de resultados na área econômica e comercial, afirmou o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, durante a nova rodada de negociações econômicas e comerciais China-EUA com o principal representante dos EUA, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

Esses resultados injetaram maior certeza e estabilidade nas relações econômicas e comerciais bilaterais, bem como na economia global, disse He.

Recentemente, a Suprema Corte dos EUA decidiu que as tarifas impostas pelo governo norte-americano ao abrigo da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional eram ilegais, disse He, observando que, posteriormente, o lado norte-americano impôs uma sobretaxa de importação adicional de 10% sobre todos os parceiros comerciais, ao abrigo da Seção 122 da Lei de Comércio de 1974, e introduziu sucessivamente uma série de medidas negativas relacionadas à China, incluindo investigações da Seção 301, sanções contra empresas e restrições de acesso ao mercado.

A China tem se oposto consistentemente às tarifas unilaterais impostas pelos EUA, disse He, pedindo a Washington que remova completamente tais tarifas e outras medidas restritivas.

A China tomará as medidas necessárias para salvaguardar firmemente seus direitos e interesses legítimos, acrescentou He.

A China espera que os EUA sigam na mesma direção, cumpram o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado, ampliem as áreas de cooperação e reduzam os problemas, de modo a promover o desenvolvimento saudável, estável e sustentável das relações econômicas e comerciais China-EUA, disse He.

O lado norte-americano afirmou que uma relação econômica e comercial estável China-EUA é de grande importância para ambos os países e para o mundo, e ajuda a promover o crescimento econômico global, a segurança da cadeia de suprimentos e a estabilidade financeira. Ambos os lados devem reduzir atritos, evitar a escalada da situação e resolver diferenças por meio de consultas.

Os dois lados concordaram em estudar a criação de um mecanismo de cooperação para promover o comércio e o investimento bilaterais, continuar a fazer bom uso do mecanismo de consulta econômica e comercial entre a China e os EUA, fortalecer o diálogo e a comunicação, gerenciar adequadamente as divergências, ampliar a cooperação prática e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável das relações econômicas e comerciais bilaterais.