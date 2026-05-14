China e EUA realizam intercâmbios francos, aprofundados e construtivos na Coreia do Sul

Seul, 13 mai (Xinhua) – As delegações da China e dos Estados Unidos realizaram nesta quarta-feira, na Coreia do Sul, intercâmbios francos, aprofundados e construtivos sobre assuntos econômicos e comerciais de interesse mútuo, bem como sobre uma maior ampliação da cooperação prática.

O vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng, também chefe do lado chinês para assuntos econômicos e comerciais China-EUA, e o chefe do lado norte-americano, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, conduziram as consultas.

Guiadas pelo importante consenso alcançado pelos chefes de Estado dos dois países, as duas partes mantiveram o princípio de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha.