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      China e EUA realizam intercâmbios francos, aprofundados e construtivos na Coreia do Sul

      O vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng, também chefe do lado chinês para assuntos econômicos e comerciais China-EUA

      China e EUA realizam intercâmbios francos, aprofundados e construtivos na Coreia do Sul (Foto: CGTN)
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      Seul, 13 mai (Xinhua) – As delegações da China e dos Estados Unidos realizaram nesta quarta-feira, na Coreia do Sul, intercâmbios francos, aprofundados e construtivos sobre assuntos econômicos e comerciais de interesse mútuo, bem como sobre uma maior ampliação da cooperação prática.

      O vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng, também chefe do lado chinês para assuntos econômicos e comerciais China-EUA, e o chefe do lado norte-americano, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, conduziram as consultas.

      Guiadas pelo importante consenso alcançado pelos chefes de Estado dos dois países, as duas partes mantiveram o princípio de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha.

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