China elogia confirmação da Moody's de manter classificação de crédito soberano em A1 e de elevar perspectiva para estável

Beijing, 28 abr (Xinhua) – O Ministério das Finanças da China elogiou, nesta segunda-feira, a decisão da Moody's de confirmar a classificação de crédito soberano da China em A1 e elevar sua perspectiva de crédito para estável.

Um funcionário do ministério afirmou que essa classificação reflete o reconhecimento da Moody's da forte resiliência demonstrada pela solidez macroeconômica e fiscal da China em meio a choques externos, bem como pelos novos impulsionadores e avanços no desenvolvimento econômico de alta qualidade do país.

Segundo o funcionário, a economia chinesa superou as expectativas do mercado ao atingir uma taxa de crescimento rápido de 5% no primeiro trimestre de 2026, explicando que, em um cenário de mudanças rápidas no ambiente comercial global e de riscos geopolíticos em constante aumento, o governo chinês implementou um pacote de políticas de regulação macroeconômica e fortaleceu a coordenação de políticas.

A economia chinesa resistiu à pressão e avançou em direção a um crescimento impulsionado pela inovação e à otimização da estrutura econômica, ao mesmo tempo que demonstrou as vantagens de um mercado gigantesco, um sistema completo de cadeia de suprimentos e forte competitividade nas exportações, disse o funcionário, observando que esses são os pilares que sustentam a credibilidade soberana da China.

"Aprofundaremos ainda mais as reformas de forma abrangente, continuaremos a promover a transformação estrutural da economia, reforçaremos de forma constante a sustentabilidade fiscal, aceleraremos o desenvolvimento e a expansão de novas forças produtivas de qualidade e consolidaremos as bases para um funcionamento econômico estável", disse o funcionário.

Ao aproveitar a certeza de seu desenvolvimento econômico e social sustentável e sólido, a China contribuirá ainda mais para a recuperação e a prosperidade da economia mundial, acrescentou o funcionário.