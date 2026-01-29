CMG realiza cerimônia de despedida para equipe de cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina d'Ampezzo

CGTN – O Grupo de Mídia China (CMG, na sigla em inglês) realizou nesta quarta-feira (28) uma cerimônia de despedida para sua equipe de cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina d'Ampezzo 2026. O presidente da entidade, Shen Haixiong, fez um discurso de agradecimento e entregou bandeiras às equipes de transmissão, suporte técnico e marketing.

Shen Haixiong afirmou que os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão são o primeiro grande evento esportivo global do ano e um passo crucial para o CMG expandir suas capacidades e estabelecer novos padrões no cenário internacional de transmissão esportiva. O CMG deve contar de forma vívida as histórias da luta incansável dos atletas chineses na busca pela excelência e aproveitar ao máximo seu potencial de transmissão em 85 idiomas para expandir a diplomacia midiática, contar a história do revezamento "de Beijing a Milão" e destacar as conquistas dos 300 milhões de chineses que praticam esportes de inverno, demonstrando as contribuições notáveis ​​do país asiático para o Movimento Olímpico internacional.

Como emissora exclusiva para todos os meios de comunicação dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina d'Ampezzo na parte continental da China e em Macau, a CMG enviará uma equipe de quase 500 pessoas à Itália para realizar a cobertura televisiva e a produção de sinais públicos.