CMG realiza evento de mídia “Ação da Juventude para Governança Global” em Joanesburgo

CGTN – O evento de mídia “Ação da Juventude para Governança Global”, organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG), foi realizado nesta terça-feira (11), em Joanesburgo, na África do Sul. O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG, Shen Haixiong, apresentou um discurso por escrito. Mais de 100 convidados marcaram presença, incluindo o embaixador da China na África do Sul, Wu Peng; a ex-presidente da Comissão da União Africana e ex-ministra das Relações Exteriores sul-africana, Nkosazana Dlamini-Zuma; funcionários do consulado da China em Joanesburgo; e representantes de departamentos governamentais, organizações de juventude, instituições de comunicação e do setor empresarial da África do Sul.

Segundo o discurso escrito por Shen Haixiong, o presidente chinês, Xi Jinping, com uma visão voltada para o futuro da humanidade, propôs a Iniciativa de Governança Global, obtendo forte repercussão na comunidade internacional. Essa iniciativa representa uma importante ação de interesse público oferecida pela China na nova era,destinada a promover a construção de um sistema de governança global mais justo e equitativo. Ela também reflete a expectativa comum dos povos em todo o mundo, incluindo os jovens. Diante da profunda reformulação do sistema de governança global e da onda de digitalização, jovens chineses e africanos estão avançando juntos com o espírito empreendedor, explorando e inovando nas áreas de economia digital e energia verde. Eles são tanto participantes proativos na governança mundial quanto importantes formadores de opinião, contribuindo com suas ideias e esforços para promover a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para humanidade por meio de ações práticas.

O embaixador da China na África do Sul, Wu Peng, afirmou que os mecanismos multilaterais, como G20, BRICS e Organização de Cooperação de Shanghai, já estabeleceram plataformas para o diálogo entre jovens, oferecendo um espaço amplo para que jovens de todo o mundo proponham ideias e participem da governança global. Ele ressaltou que as novas gerações da China e da África do Sul devem fortalecer ainda mais o intercâmbio, a cooperação e a aprendizagem mútua, aprofundando sua amizade e se tornando pontes de colaboração China–África e firmes defensores da justiça e equidade internacionais.

A ex-presidente da Comissão da União Africana e ex-ministra das Relações Exteriores sul-africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, pontuou que os jovens são impulsionadores da inovação e do progresso. Eles só poderão se tornar participantes ativos e beneficiários da governança e do desenvolvimento por meio do reforço da educação, do avanço da revolução científica e tecnológica e do aprofundamento da cooperação transnacional. Ela expressou agradecimento ao CMG por permitir que o mundo ouça a voz da África com reportagens objetivas e imparciais, além de oferecer uma plataforma de comunicação e intercâmbio para jovens de ambos os lados.

