      CMG realiza evento de mídia “Ação da Juventude para Governança Global” em Joanesburgo

      Essa iniciativa representa uma importante ação de interesse público oferecida pela China na nova era

      CMG realiza evento de mídia “Ação da Juventude para Governança Global” em Joanesburgo (Foto: CGTN)

      CGTN – O evento de mídia “Ação da Juventude para Governança Global”, organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG), foi realizado nesta terça-feira (11), em Joanesburgo, na África do Sul. O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG, Shen Haixiong, apresentou um discurso por escrito. Mais de 100 convidados marcaram presença, incluindo o embaixador da China na África do Sul, Wu Peng; a ex-presidente da Comissão da União Africana e ex-ministra das Relações Exteriores sul-africana, Nkosazana Dlamini-Zuma; funcionários do consulado da China em Joanesburgo; e representantes de departamentos governamentais, organizações de juventude, instituições de comunicação e do setor empresarial da África do Sul.

      Segundo o discurso escrito por Shen Haixiong, o presidente chinês, Xi Jinping, com uma visão voltada para o futuro da humanidade, propôs a Iniciativa de Governança Global, obtendo forte repercussão na comunidade internacional. Essa iniciativa representa uma importante ação de interesse público oferecida pela China na nova era,destinada a promover a construção de um sistema de governança global mais justo e equitativo. Ela também reflete a expectativa comum dos povos em todo o mundo, incluindo os jovens. Diante da profunda reformulação do sistema de governança global e da onda de digitalização, jovens chineses e africanos estão avançando juntos com o espírito empreendedor, explorando e inovando nas áreas de economia digital e energia verde. Eles são tanto participantes proativos na governança mundial quanto importantes formadores de opinião, contribuindo com suas ideias e esforços para promover a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para humanidade por meio de ações práticas.

      O embaixador da China na África do Sul, Wu Peng, afirmou que os mecanismos multilaterais, como G20, BRICS e Organização de Cooperação de Shanghai, já estabeleceram plataformas para o diálogo entre jovens, oferecendo um espaço amplo para que jovens de todo o mundo proponham ideias e participem da governança global. Ele ressaltou que as novas gerações da China e da África do Sul devem fortalecer ainda mais o intercâmbio, a cooperação e a aprendizagem mútua, aprofundando sua amizade e se tornando pontes de colaboração China–África e firmes defensores da justiça e equidade internacionais.

      A ex-presidente da Comissão da União Africana e ex-ministra das Relações Exteriores sul-africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, pontuou que os jovens são impulsionadores da inovação e do progresso. Eles só poderão se tornar participantes ativos e beneficiários da governança e do desenvolvimento por meio do reforço da educação, do avanço da revolução científica e tecnológica e do aprofundamento da cooperação transnacional. Ela expressou agradecimento ao CMG por permitir que o mundo ouça a voz da África com reportagens objetivas e imparciais, além de oferecer uma plataforma de comunicação e intercâmbio para jovens de ambos os lados.

      Fonte: CMG

