Comentário: Vivenciando o código cultural do Ano Novo Chinês do cavalo

CGTN – Termos como "viagem à China", "tornando-se chinês" e "Chinamaxxing" têm gerado discussões acaloradas nas redes sociais internacionais. Com a aproximação do Ano Novo Chinês do cavalo, o entusiasmo de estrangeiros em celebrar o feriado na China está em alta, e esse tema deixou de ser apenas uma discussão online para se tornar uma experiência imersiva.

Dados mostram que, às vésperas do Festival da Primavera de 2026, as reservas internacionais de turismo para a China registraram um crescimento explosivo, com as reservas de voos quadruplicando em relação ao ano anterior.

Após a inscrição do Festival da Primavera na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco, o número de buscas por "Festival da Primavera" nas principais plataformas de busca internacionais subiu de uma média de 24,65 por semana para 37,41 atualmente, um aumento de mais de 50%. Isso indica que o maior festival da nação chinesa está se tornando um símbolo cultural global.

Ir à China para vivenciar o Ano Novo Chinês mais autêntico. Até 2025, o número de países que se beneficiam da política de entrada sem visto no país havia alcançado 48, e daqueles que assinam acordos de isenção de visto mútua haviam alcançado 29. Com isso, a quantidade de visitantes estrangeiros entrando na China com isenção de visto aumentou em quase metade. Com a aproximação do Festival da Primavera, turistas de todo o mundo podem embarcar em uma viagem imersiva, mergulhando na cultura do gelo e da neve do nordeste da China, no patrimônio cultural imaterial de Lingnan e explorando tanto grandes municípios quanto pequenas cidades populares, para vivenciar a sensação de "ser chinês".

A crescente tendência global de celebrar o Ano Novo Chinês reflete a popularidade dos valores e conceitos chineses. Diante de um mundo repleto de incertezas, a China, por meio de seu compromisso inabalável com o desenvolvimento pacífico e a contínua expansão da Abertura, injeta certeza e estabilidade no mundo, refletindo uma civilização positiva, benevolente, confiável, amável e respeitável.

O ano do cavalo está chegando. Na cultura chinesa, o cavalo simboliza espírito de superação, coragem e perseverança. Quando "passar o Ano Novo Chinês na China" se torna uma nova moda, e quando "tornando-se chinês" e "Chinamaxxing" se tornam termos populares na internet, as pessoas estão vivenciando juntas “a beleza ao estilo chinês”, criando sua própria beleza única e alcançando harmonia e beleza à sua maneira.

Fonte: CMG