Cúpula Global sobre Mediação é realizada em Hong Kong
O evento reforça o objetivo de transformar Hong Kong na capital mundial da mediação
CGTN – A Cúpula Global sobre Mediação, promovida pela Organização Internacional para Mediação (IOMed), foi realizada nesta sexta-feira (8) em Hong Kong.
Na ocasião, especialistas em mediação internacional, formuladores de políticas e líderes do setor discutiram temas de vanguarda, como a mediação intercultural, a resolução de disputas em investimentos financeiros e a construção de um ecossistema global de mediação. O evento reforça o objetivo de transformar Hong Kong na capital mundial da mediação.
Tradução: Cecília Ma
Revisão: Denise Melo