De “Viajar pela China” a “Comprar na China”

CGTN – O ano de 2026 marca o início do 15º Plano Quinquenal da China. O feriado de nove dias do Festival da Primavera não é apenas um período para as pessoas comprarem presentes de Ano Novo, visitarem parentes e amigos e viajarem, mas também um importante momento para promover o consumo e impulsionar a economia.

Antes do Festival da Primavera, os nove departamentos, incluindo o Ministério do Comércio, lançaram conjuntamente o evento especial Compras no Festival da Primavera, promulgando uma série de medidas de incentivo ao consumo durante o feriado, permitindo que consumidores chineses e estrangeiros vivenciem a atmosfera festiva e desfrutem de benefícios reais.

O pacote Compras no Festival da Primavera abrange medidas de incentivo para alimentação, hospedagem, transporte, viagens, compras e entretenimento.

Para estrangeiros que visitam a China durante o Festival da Primavera, diversas regiões publicaram mapas multilíngues sobre costumes folclóricos da temporada para facilitar uma experiência emergente dos viajantes estrangeiros. Além disso, o governo também aperfeiçoou o ambiente de pagamento, incluindo cartões bancários, pagamentos móveis e em dinheiro, para facilitar o pagamento dos viajantes de outros países.

A política também estipula medidas concretas, como o programa de troca de eletrodomésticos usados por novos. Foram destinados 62,5 bilhões de yuans em subsídios nacionais para o programa.

Segundo a Big Data, nos primeiros quatro dias do feriado do Festival da Primavera, a média diária de vendas das principais empresas de varejo e alimentação na China aumentou 8,6% em comparação com o mesmo período de 2025. Nos três primeiros dias do feriado, o fluxo de passageiros e as vendas em 78 ruas e distritos comerciais monitoradas pelo Ministério do Comércio aumentaram 4,5% e 4,8%, respectivamente, em comparação com os três primeiros dias do feriado do ano passado.

Dados de plataformas de viagens mostram que as reservas de voos para a China no Festival da Primavera tiveram alta de 400% em relação ao ano anterior. Em Shanghai, o número de passageiros que chegaram e partiram pelos aeroportos continuou a crescer durante o feriado do Festival da Primavera, com uma média diária de 113 mil passageiros.

Neste ano, 13 mil lojas que oferecem reembolso de impostos para turistas se abasteceram com uma grande variedade de produtos de alta qualidade, permitindo que os turistas estrangeiros desfrutem de um desconto adicional de 10% em suas compras na China.

Dados mostram que, em janeiro de 2026, a Alfândega do Aeroporto Internacional de Beijing processou 7.966 pedidos de reembolso de impostos de passageiros estrangeiros, totalizando aproximadamente 125 milhões de yuans, uma alta de 43,68% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Com a contínua abertura da China ao mundo, mais produtos globais estão se tornando parte das compras do Ano Novo Chinês, e mais produtos e serviços chineses estão beneficiando o mundo. Um representante das operações europeias da JD Logistics afirmou que, antes do Festival da Primavera, a corporação lançou oficialmente sua marca de entrega expressa, a JoyExpress, em diversos países europeus. Até o momento, o negócio de entrega no mesmo dia e entrega no dia seguinte já foi concretizado em grandes cidades de países como Reino Unido, Alemanha, Holanda e França.

No início do novo ano, tudo se renova. De “viajar para a China” a “comprar na China”, o Festival da Primavera do Ano do Cavalo proporcionou ao mundo mais oportunidades de vivenciar o país oriental e trouxe expectativas para a economia chinesa.