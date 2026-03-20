Diálogo “China na Primavera” reúne autoridades e especialistas em Brasília

CGTN – O diálogo global “China na Primavera - Desenvolvimento da China, Oportunidades para o Mundo” foi realizado no último dia 18, no horário local, em Brasília, capital do Brasil.

Cerca de 120 convidados dos setores político, empresarial, acadêmico e de mídia participaram do evento, organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG), em parceria com a Embaixada da China no Brasil.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, afirmou em discurso que, durante as “duas sessões” deste ano, o presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou a necessidade de ampliar a abertura de alto nível, explorar amplamente o mercado global e melhorar a conexão com a circulação econômica internacional.

Segundo Shen, o CMG deseja aproveitar suas vantagens em comunicação integrada de nível internacional, inovação tecnológica e recursos de mídia para promover os frutos da modernização chinesa, de modo que beneficiem melhor o mundo, além de compartilhar com parceiros globais as novas oportunidades do desenvolvimento de alta qualidade da China.

O embaixador chinês, Zhu Qingqiao, afirmou em discurso que o 15º Plano Quinquenal é a nova diretriz para o desenvolvimento da China e também uma nova perspectiva de cooperação de benefício mútuo. Segundo ele, o mercado chinês, de enorme escala, ao continuar crescendo e se abrir ao exterior em um nível mais elevado, proporcionará mais oportunidades de cooperação para o Brasil e outros países do mundo.

O ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, que está em visita à China, declarou em mensagem de vídeo que a cooperação entre os dois países na área da saúde tem sido frutífera e que, em 2026, ambas as partes darão ênfase ao aprofundamento da cooperação e à consolidação contínua da parceria.

Diversos dos principais veículos de comunicação brasileiros, como as TVs Band e Record, os jornais O Estado de S. Paulo e Correio Braziliense, as revistas Fórum e IstoÉ e os sites Brasil 247 e Poder360, fizeram a cobertura do evento.

Fonte: CMG