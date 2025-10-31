Diretor executivo do secretariado da APEC: China desempenha papel de liderança

CGTN – Às vésperas da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), o diretor executivo do secretariado da APEC, Eduardo Pedrosa, concedeu uma entrevista exclusiva à CGTN, em Gyeongju, Coreia do Sul. Ele elogiou as conquistas da modernização chinesa, e afirmou que a China desempenha um importante papel de liderança na estrutura da organização.

Pedrosa apontou que, desde seu ingresso na APEC, a China sempre foi um membro de atuação ativa. Nos estágios iniciais de sua adesão, o foco principal do país era o avanço de suas próprias reformas. Após essa fase, a China passou a desempenhar um papel de liderança mais significativo na estrutura da APEC, concentrando-se em promover níveis mais elevados de prosperidade na região e no mundo. Quando a China sediou a reunião da APEC em 2014, propôs o "Roteiro da APEC para a Realização da Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico" e divulgou um plano de interconectividade, o que foi de grande importância para o desenvolvimento futuro da região.

Na Cúpula de CEOs da APEC do ano passado, o presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou repetidamente a globalização econômica e a abertura em seu discurso escrito. Pedrosa acredita que as opiniões do líder chinês são extremamente importantes, no que diz respeito ao futuro, à abertura e à unidade da região, e a como a Ásia-Pacífico pode apoiar a abertura da economia mundial. Segundo ele, o mundo está experienciando mudanças complexas e o sistema multilateral de comércio precisa urgentemente ser atualizado. Como inovar é uma questão importante. A APEC espera ser um vetor de aporte de métodos e soluções. As iniciativas da organização têm sido aplicadas à governança global em diversas ocasiões. É justamente por causa da sua diversidade, que tem tanto grandes economias, como também pequenas economias e economias insulares, que pode reunir sabedoria e cooperar sinceramente para o benefício de todo o mundo.

Fonte: CMG