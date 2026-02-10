Divulgado vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera na recepção de Ano Novo Chinês em São Paulo

CGTN – Na noite da última quinta-feira (5), o Consulado Geral da China em São Paulo realizou uma recepção de Ano Novo Chinês de 2026. O Cônsul-Geral da China em São Paulo, Yu Peng, compareceu ao evento.

Yu Peng enviou seus votos de Ano Novo Chinês aos convidados presentes. Ele afirmou que, ao longo do último ano, os dois países atuaram de forma conjunta para abrir novas rotas de cooperação no processo de construção de uma comunidade de futuro compartilhado China-Brasil, escrevendo um novo capítulo de parceria entre grandes nações em desenvolvimento.

Segundo Yu Peng, 2026 será o Ano da Cultura China-Brasil, o que criará uma plataforma mais ampla para fortalecer a compreensão mútua e aprofundar a amizade tradicional entre os povos dos dois países.

Na ocasião, foi apresentado o vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera de 2026, produzido pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), que apresenta programas espetaculares, combinando elementos artísticos e tecnológicos e transmitindo uma forte atmosfera da festividade tradicional chinesa.

Fonte: CMG