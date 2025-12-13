Economia chinesa deverá trazer mais oportunidades para todo o mundo no próximo ano

CGTN – A China convocou nos dias 10 e 11 deste mês em Beijing a Conferência Central de Trabalho Econômico. O encontro, que fez um resumo do ano de 2025 e disposições para o ano de 2026, atraiu ampla atenção da comunidade internacional.

Primeiro, a reunião foi convocada em um momento muito importante, pois este é o último ano do 14º Plano Quinquenal da China e o próximo abrirá o 15º Plano Quinquenal.

Segundo, atualmente, o protecionismo comercial está em ascensão, os conflitos geopolíticos ocorrem com frequência e o mundo necessita urgentemente de forças motrizes para o crescimento. A China tem sido há muito tempo o “estabilizador” do crescimento da economia global. Este ano, a economia chinesa avançou sob fortes pressões, e seu volume econômico total deverá alcançar cerca de 140 trilhões de yuans, mostrando uma resiliência impressionante.

Recentemente, instituições internacionais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) elevaram unanimemente suas perspectivas sobre o crescimento econômico da China em 2025. O mundo espera obter confiança e oportunidades a partir do planejamento econômico chinês para o próximo ano.

Segundo a reunião, o trabalho econômico de 2026 deve insistir na busca de desenvolvimento com base na estabilidade, melhorar a qualidade, aumentar a eficiência e continuar aplicando uma política financeira mais proativa bem como uma política monetária moderadamente acomodatícia.

A reunião definiu oito prioridades para o trabalho econômico do próximo ano, entre as quais, incentivar o consumo doméstico fica em primeiro lugar. Atualmente, o país é o segundo maior mercado de consumo, o maior mercado varejista online e o segundo mercado de importações do mundo. No entanto, a taxa de consumo dos residentes chineses ainda é muito mais baixa em comparação com os países desenvolvidos, mas especialmente o consumo de serviços tem ainda um grande potencial.

Além disso, a reunião ressaltou a importância da inovação para criar novos impulsos, o que também é uma boa notícia para os consumidores e investidores estrangeiros.

Independentemente das mudanças na situação internacional, a China persistirá na ampliação da sua abertura. Neste ano, o país está institucionalmente mais aberto, como mostra, por exemplo, a isenção de vistos para 76 países. No próximo ano, a China ampliará ainda os setores de serviços e promoverá a construção do Porto de Livre Comércio de Hainan.

Enfim, o ano de 2025 foi extraordinário e o ano de 2026 será muito promissor.

Fonte: CMG