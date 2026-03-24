Empresas alemãs veem China como prioridade absoluta em estratégia global de ativos

CGTN – Participar do Fórum de Desenvolvimento da China pela manhã e visitar o Ministério do Comércio e outras agências governamentais à tarde. Essa tem sido a rotina diária da delegação de empresas alemãs na China nos últimos dias. Elas estão empenhadas em expandir sua presença estratégica em setores-chave e em aproveitar as oportunidades do início do 15º Plano Quinquenal da China.

Stefan Hartung, presidente do Conselho de Administração do Grupo Bosch, disse que, ao longo da última década, a gigante investiu aproximadamente 60 bilhões de yuans na China. “Continuamos a expandir nossa presença estratégica em setores-chave. Em janeiro do ano passado, lançamos um projeto para uma base de produção de sistemas de propulsão elétrica para veículos leves. Espera-se que essa nova planta inicie a produção em 2027”, afirmou.

A empresa anunciou, em setembro do ano passado, um investimento de 10 bilhões de yuans na cidade chinesa de Suzhou ao longo dos próximos cinco anos.

A multinacional química BASF atua na China há mais de 140 anos. Segundo o presidente do Conselho de Diretores Executivos do grupo, Markus Kamieth, a China é prioridade absoluta na estratégia global de ativos. “Esta semana é de grande importância para nós, pois marca o início de um novo capítulo na história da BASF na China, com o lançamento das operações da unidade em Zhanjiang”, destacou.

O Relatório de Pesquisa de Confiança Empresarial 2025/2026, divulgado recentemente pela Câmara de Comércio Alemã na China, revelou que 93% das empresas alemãs que operam no país permanecem firmemente comprometidas com o mercado chinês, enquanto metade pretende ampliar os investimentos na China nos próximos dois anos.