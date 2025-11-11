Entendendo a confiança e a responsabilidade da China em abertura na CIIE

CGTN – No dia 10, foi encerrada a oitava Exposição Internacional de Importação da China (CIIE), em Shanghai. Os dados mostram que esta edição alcançou resultados expressivos:

- O valor das intenções de negociação, calculado anualmente, atingiu US$ 83,49 bilhões, um aumento de 4,4% em relação à edição anterior, alcançando um novo recorde histórico;

- O número de empresas participantes cresceu em mais de 600 em comparação com o ano passado, incluindo 290 empresas da Fortune Global 500 e líderes de setor;

- Foram lançados e exibidos, pela primeira vez, 461 novos produtos, tecnologias e serviços;

- Foram estabelecidas, pela primeira vez, uma área especial para países em desenvolvimento e uma área de serviços de comércio eletrônico transfronteiriço.

A CIIE é a única feira mundial dedicada à importação e serve como uma plataforma estratégica para a China avançar na abertura de alto nível. Na recente Quarta Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China, foi dedicado um capítulo à expansão dessa abertura, definindo tarefas importantes, incluindo a promoção ativa da abertura autônoma.

Atualmente, o unilateralismo e o protecionismo estão em ascensão, e o mercado se tornou o recurso mais escasso do mundo. Por outro lado, a maioria dos países em desenvolvimento mantém um forte desejo de crescimento e anseia por promover seu próprio desenvolvimento por meio da participação na divisão internacional do trabalho. Nesse contexto, a contínua expansão da China para uma abertura de alto nível e a expansão ativa da abertura autônoma não só estão em conformidade com as leis do mercado, como também atendem ao desejo das pessoas por desenvolvimento e por uma vida melhor.

Do ponto de vista do mercado interno, a China possui base e força para expandir ativamente sua abertura autônoma. Uma economia sólida e resiliente permite que o país promova a abertura de forma independente, sem ser afetado por um ambiente externo complexo.

Um mercado de grande escala, inovação tecnológica vibrante e um ambiente de negócios em constante otimização também permitem que a China, em vez de buscar unilateralmente a "reciprocidade", conceda preferências e compartilhe oportunidades de desenvolvimento com o mundo.

Como disse Kishore Mahbubani, acadêmico emérito do Instituto de Estudos Asiáticos da Universidade Nacional de Singapura: "A China tem uma tradição de abertura desde os tempos antigos, e a tendência mundial de abertura é imparável."

Fonte: CMG