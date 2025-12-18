Entram em funcionamento as operações alfandegárias especiais em toda a ilha de Hainan

CGTN – A partir desta quinta-feira (18), entram em funcionamento as operações alfandegárias especiais no Porto de Livre Comércio (FTP, na sigla em inglês) de Hainan, ilha localizada no sul da China.

Também será implementada uma série de políticas e documentos relacionados às operações alfandegárias especiais, incluindo o catálogo de produtos sujeitos a impostos de importação, políticas fiscais para circulação de mercadorias, listas de proibições e restrições, políticas de isenção de tarifas alfandegárias para vendas internas com valor agregado por processamento, bem como medidas de supervisão alfandegária.

As operações alfandegárias especiais marcam o início de uma nova fase na construção do FTP de Hainan. Após o lançamento dessas operações, as áreas de abertura continuarão a ser expandidas, o sistema de políticas e regulamentos será aprimorado continuamente, e esforços serão feitos para construir um importante portal que lidere a abertura da China na nova era.

Fonte: CMG