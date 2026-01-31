Entrevista com presidente da Bulgária

CGTN – Em janeiro de 2026, a Bulgária terá sua primeira presidente mulher, Iliana Iotova. Na década de 1990, Iotova era uma apresentadora conhecida na televisão nacional búlgara. Ela entrou oficialmente para a política em 1997, sendo eleita membro da Assembleia Nacional da Bulgária e membro do Parlamento Europeu.

Em outubro de 2025, durante a Cúpula Global das Mulheres, Iliana Iotova, então vice-presidente, visitou a China para participar do evento e concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Iliana Iotova: Minha agenda para esses quatro dias estava muito apertada. Tivemos muitas reuniões e intercâmbios em um curto período de tempo. Apesar disso, consegui reservar um tempo para me encontrar com meus colegas do Centro de Educação e Cooperação Linguística do Ministério da Educação da China. Isso porque na Bulgária temos dois Institutos Confúcio. Esses dois institutos cooperam muito estreitamente com a Bulgária, especialmente no ensino da língua chinesa, e têm desenvolvido uma ampla gama de atividades. Atualmente, mais de dois mil alunos do ensino médio búlgaro estão aprendendo chinês, e o interesse deles pelo idioma continua a crescer. Ao mesmo tempo, a pesquisa sinológica na Universidade de Sófia e em outras universidades do país também está progredindo de forma constante. O interesse da Bulgária pela China aumentou significativamente, o que é bastante natural, visto que a China se tornou a segunda maior economia do mundo. Muitos jovens participarão de projetos de cooperação entre a Bulgária e a China no futuro, e o intercâmbio entre jovens é o caminho para o futuro. O que mais me impressionou hoje foi a minha visita à Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing. Lá, encontrei estudantes que estavam aprendendo búlgaro e pesquisando sobre a Bulgária. Para mim, foi um momento extremamente emocionante — esses jovens falavam búlgaro fluentemente, tinham um profundo conhecimento do nosso país, recitavam poesia búlgara, liam literatura búlgara e cantavam canções búlgaras.

A Bulgária é uma ponte que liga o Oriente ao Ocidente. Nos últimos anos, o comércio entre os dois países tem aumentado constantemente. Os produtos agrícolas e alimentícios da Bulgária, como o óleo de rosas, os laticínios e o vinho, são muito apreciados pelos consumidores chineses. Ônibus elétricos da China circulam pelas ruas de cidades como Sófia, a capital da Bulgária, e a cooperação em setores verdes, como a energia fotovoltaica e o armazenamento de energia, está progredindo de forma constante. Hoje, a China se tornou o segundo maior parceiro comercial da Bulgária fora da UE, e a cooperação econômica e comercial bilateral demonstra grande vitalidade.

Jornalista: A Bulgária estabeleceu relações diplomáticas com a China em 4 de outubro de 1949, quatro dias após a fundação da República Popular da China, tornando-se o segundo país a estabelecer laços diplomáticos com a Nova China. Que palavras você usaria para descrever as características da relação entre os dois países? Quais são as suas expectativas para o desenvolvimento futuro das relações?

Iliana Iotova: Em 2025, celebraremos o 76º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a Bulgária e a China. Apesar dos desafios e mudanças históricas, ao longo desses 76 anos, a relação entre a Bulgária e a China provou que as duas nações podem alcançar o entendimento mútuo e a prosperidade comum. Temos muitas iniciativas conjuntas nas áreas de economia, infraestrutura, projetos empresariais e investimentos, bem como em educação e cultura. Se eu tivesse que resumir em poucas palavras, seriam: amizade e entendimento mútuo. Juntos, é possível realizar tudo. Ficamos muito satisfeitos em ver que as relações entre os nossos dois países estão se aprofundando. Aguardamos ansiosamente que mais empresas chinesas invistam e façam negócios na Bulgária.

Jornalista: Você acabou de mencionar que uma das vantagens da Bulgária reside na agricultura. Notamos que a Bulgária é o país líder em cooperação agrícola no âmbito da cooperação China-Países da Europa Central e Oriental e, certamente, um participante e promotor importante dessa cooperação. Que papéis únicos a Bulgária pode desempenhar nesse mecanismo no futuro?

Iliana Iotova: A Bulgária é membro da UE desde 2007. Podemos servir de ponte para a China desenvolver relações com toda a UE. Além disso, nossa localização geográfica, como costumamos dizer, é uma encruzilhada. Podemos nos tornar uma porta de entrada aberta para outros países vizinhos. Podemos desenvolver projetos de cooperação em conjunto. Portanto, tenho enfatizado este ponto em diversas reuniões: uma coisa é certa, existem muitas áreas em que podemos cooperar no futuro.

Jornalista: Nos últimos anos, temos notado que o termo "verde" se tornou uma palavra-chave na cooperação entre a China e a Europa, desde a construção de usinas de energia limpa até portos com emissão zero, passando pelo desenvolvimento de veículos de novas energias e linhas de produção inteligentes. Entendo que a Bulgária também está passando por essa transição energética, e em um ritmo cada vez mais acelerado. Há um amplo campo de cooperação entre os dois países nesse sentido?

Iliana Iotova: Absolutamente. Como membro da UE, a Bulgária assinou o Pacto Ecológico Europeu. Nossa geração tem a responsabilidade de proteger o planeta e preservá-lo para as gerações futuras. A humanidade tem interferido demais na natureza ao longo do momento. Como vocês podem ver, estamos enfrentando muitas mudanças climáticas severas. Quando eu era criança, a Bulgária tinha quatro estações bem definidas: inverno, primavera, verão e outono. Agora, essas fronteiras parecem já não ser tão distintas. No passado, a neve na Bulgária chegava à altura da cintura. Mas agora, algumas crianças talvez nunca tenham visto neve. Portanto, a humanidade precisa perceber o que fez com a natureza e, em algum momento, dizer a si mesma: "Basta!". É por isso que aceitamos e estamos implementando diversas políticas ambientais, incluindo o desenvolvimento de energia limpa e a construção de usinas de geração de energia fotovoltaica.

Jornalista: Dada a sua profissão anterior, acho que nosso programa deve ter um final especial hoje. Em seguida, gostaria de convidar minha colega para apresentar a Bulgária a todos vocês.

Iliana Iotova: Boa noite, estimados telespectadores chineses! Minha pátria está localizada no distante leste da Europa. Embora pequena, é muito bonita, e alguns segundos ou minutos não são suficientes para apresentá-la. A Bulgária é, na verdade, muito familiar para vocês, pois nossos dois países estabeleceram relações diplomáticas e uma profunda amizade há 76 anos. Como posso descrever a Bulgária para vocês? Imaginem-na como um paraíso na Terra, com belas paisagens naturais e muitas pessoas gentis e amigáveis, sempre dispostas a estender a mão da amizade. Temos muitos jovens ansiosos por aprender, estudando chinês no ensino fundamental, médio e superior, que depois vêm à China para dar continuidade aos seus estudos. Nossos dois países têm boas relações e um futuro brilhante de cooperação mutuamente benéfica.