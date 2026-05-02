Entrevista com presidente de Serra Leoa, Julius Maada Bio

CGTN – Situada na África Ocidental, Serra Leoa faz fronteira com a Guiné e a Libéria e estende-se ao longo da costa atlântica. Ao longo dos 55 anos desde o estabelecimento dos laços diplomáticos, as relações entre a China e Serra Leoa têm se desenvolvido de forma harmoniosa. Em 2016, as duas nações estabeleceram uma parceria estratégica abrangente. Em 2018, a China e Serra Leoa assinaram o memorando de entendimento sobre cooperação no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota. Dezenas de empresas chinesas investiram em Serra Leoa, injetando vitalidade no desenvolvimento da infraestrutura, agricultura e pesca do país. Confira a entrevista realizada pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) com o presidente de Serra Leoa, Julius Maada Bio.

Repórter: Sr. Presidente, muito obrigado por nos conceder esta entrevista exclusiva. O ano de 2026 tem um profundo significado para as relações bilaterais entre Serra Leoa e China, pois marca o 55º aniversário do estabelecimento dos laços diplomáticos, bem como o 10º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica abrangente. Como o senhor avalia as relações entre China e Serra Leoa?

Presidente: As relações entre Serra Leoa e China possuem uma base sólida e um forte impulso, com o respeito mútuo como seu pilar central. Precisamente por essa razão, acredito que nosso relacionamento bilateral tem o potencial de ir ainda mais longe. A China provou ser um parceiro confiável para Serra Leoa. Mesmo durante o difícil período em que a pandemia de COVID-19 assolava o globo, a China estendeu proativamente a mão amiga e prestou apoio. Algumas das primeiras vacinas contra a COVID-19 recebidas por Serra Leoa vieram da China. Recordo-me de que o presidente Xi Jinping, através de uma conversa telefônica, demonstrou preocupação com a situação de nosso país em meio à pandemia. Naquele período tão complicado, quando as nações do mundo estavam amplamente preocupadas com suas próprias crises internas, tal gesto mostrou profundo respeito e cuidado, o que é precisamente a qualidade que o mundo necessita tão urgentemente hoje. É somente quando os líderes mantêm relacionamentos positivos entre si que podem compartilhar experiências, promover a empatia e a compreensão mútua e, assim, garantir que essa boa vontade beneficie as pessoas. A China demonstrou, por meio de ações concretas, que é, de fato, uma amiga confiável.

Repórter: Durante sua visita à China em 2024, o senhor viajou a Wuhan e visitou a Academia de Ciências Agrícolas da Província de Hubei. É evidente que o senhor atribui grande importância à segurança alimentar.

Presidente: Discuti exatamente essa questão com o presidente Xi Jinping. Eu lhe disse: "O senhor conseguiu, com sucesso, garantir que 1,4 bilhão de pessoas estejam bem alimentadas e bem vestidas. Peço, por favor, que me ajude também, para que os 8 milhões de habitantes de Serra Leoa, assim como o povo chinês, tenham o suficiente para comer". O presidente Xi Jinping me disse que a infraestrutura é absolutamente vital para a agricultura e segurança alimentar. Como uma nação pequena, somos abençoados com mais de 5,4 milhões de hectares de terras aráveis e chuvas abundantes. No entanto, carecemos de capital, e nossos métodos de produção agrícola permanecem relativamente tradicionais e subdesenvolvidos. Precisamos impulsionar a mecanização e introduzir tecnologias modernas de produção de alimentos. Há muito tempo buscamos parceiros globais, e a China tem estado consistentemente ao nosso lado. Atualmente, dependemos principalmente da agricultura de sequeiro. Isso significa que nossos ciclos de produção são curtos e temos de ficar à espera da próxima temporada de chuvas. Necessitamos de diversas instalações, tais como sistemas de irrigação, estradas, tratores, e uma cadeia produtiva completa. Somente dessa forma poderemos garantir a produção de alimentos em larga escala, tornando a atividade agrícola lucrativa para os agricultores e, ao mesmo tempo, mantendo os alimentos acessíveis ao público em geral. Temos a sorte de possuir terras aráveis. De fato, a África detém 60% das terras aráveis do mundo. Acreditamos firmemente que a África pode se tornar um grande fornecedor global de alimentos. Sustentamos também a visão de que a alimentação não é apenas uma questão nutricional, mas um instrumento crucial para a prevenção de conflitos, pois pessoas famintas são propensas ao ressentimento. Antes de alcançarmos a transformação agrícola, a agricultura continuará sendo uma indústria intensiva em mão de obra. 70% de nossa população reside em áreas rurais, e a agricultura serve como sua principal fonte de sustento. Portanto, ao desenvolver nosso setor agrícola, esperamos proporcionar emprego e meios de subsistência a essas pessoas, particularmente às mulheres e aos jovens que buscam trabalho.

O ano de 2026 marca o 70º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a África. A China anunciou a implementação da tarifa zero para 53 nações africanas com as quais mantém laços diplomáticos a partir de 1º de maio de 2026. Tal fato serve como um testemunho vívido no forjamento da comunidade China-África com futuro compartilhado sob todas as circunstâncias na nova era.

Presidente: A China representa um mercado imenso. Mais importante ainda, ela comprometeu-se explicitamente a conceder tratamento de tarifa zero às nações africanas com as quais estabeleceu relações diplomáticas. Esse compromisso é um verdadeiro reflexo da natureza do nosso relacionamento. Desde que cumpramos os padrões exigidos, obtemos acesso a esse mercado gigante. Desenvolvimento e amizade nunca são mutuamente excludentes. À medida que a China alcança seu próprio desenvolvimento, ela continua avançando unida aos seus amigos, o que contribui para um mundo mais pacífico.

Julius Maada Bio atua como presidente de Serra Leoa desde 2018. Durante o período, o país foi eleito membro não permanente do Conselho de Segurança (CS) da ONU para o mandato de 2024-2025 e ocupou duas vezes a presidência rotativa do CS.

Repórter: Em sua opinião, qual é a importância de amplificar as vozes africanas no cenário global das Nações Unidas e de defender a reforma do Conselho de Segurança?

Presidente: Como membro do Conselho de Segurança, aproveitamos esta oportunidade para expressar as posições e perspectivas da África, bem como as preocupações do continente africano. Não estivemos envolvidos na fundação das Nações Unidas, uma vez que a maioria das nações africanas ainda não havia alcançado a independência naquela época. A África abriga 1,4 bilhão de pessoas, e aproximadamente 60 a 70 por cento das resoluções adotadas pelo Conselho de Segurança referem-se, de fato, à África. É, portanto, justo e razoável que seja concedida à África uma representação adequada.

Repórter: Sr. Presidente, existem atualmente duas narrativas predominantes em relação à África: uma defende "soluções africanas para problemas africanos", enquanto a outra argumenta que o continente africano requer maior atenção da comunidade internacional. O senhor vê essas duas perspectivas como contraditórias? Como interpreta essas vozes divergentes?

Presidente: Estas duas perspectivas não são contraditórias. Pelo contrário, são complementares, pois existimos dentro da comunidade global e somos parte integrante dela. Os problemas da África não podem ser vistos de forma isolada. De fato, muitos dos desafios que a África enfrenta decorrem, com maior frequência, de influências externas do que de fatores internos. Consequentemente, não podemos examinar essas questões de maneira isolada. Além disso, necessitamos do apoio e da solidariedade da comunidade internacional. Os problemas tornam-se muito mais solucionáveis quando a comunidade internacional oferece a assistência adequada. Nossa postura fundamental é a de que a África deve manter a autonomia. Possuímos a compreensão mais profunda de nossas próprias culturas, de nosso povo e de nossas realidades específicas. Quando as soluções são concebidas inteiramente por partes externas sem a nossa participação ativa, sua eficácia no momento da implementação fica menos comprometida. O que exigimos é uma voz, a autoridade para participar da tomada de decisões. Assumiremos a responsabilidade total, reconheceremos e analisaremos objetivamente quaisquer erros, e asseguraremos que todas as soluções sejam precisamente adaptadas para atender aos nossos requisitos práticos.