Ex-primeiro-ministro do Canadá afirma que Canadá e China podem se desenvolver juntos em paz e prosperidade

CGTN – O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, realizará uma visita oficial à China entre 14 e 17 de janeiro. Em entrevista recente ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), o ex-primeiro-ministro canadense, Jean Chrétien, afirmou esperar que a visita marque um novo ponto de partida para as relações sino-canadenses.

O ex-primeiro-ministro destacou que o novo governo do Canadá foi formado há pouco tempo e que há um desejo comum de estabelecer as melhores relações bilaterais possíveis com a China. Segundo ele, há uma gande expectativa na visita do primeiro-ministro canadense ao país asiático, a qual pode representar um recomeço nas relações entre os dois países.

Ele observou ainda que, diante das turbulências provocadas por medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, o governo canadense busca ampliar a cooperação com outros países a fim de promover a diversificação econômica. Nesse contexto, Jean Chrétien avaliou que as economias do Canadá e da China são altamente complementares, uma vez que, enquanto a China dispõe de abundantes recursos humanos, o Canadá conta com vastas extensões de terra, recursos naturais e também uma base qualificada de talentos.

Na avaliação do ex-primeiro-ministro, essas vantagens tornam plenamente possível que o Canadá e a China aprofundem a cooperação e avancem juntos rumo a um desenvolvimento comum baseado na paz e prosperidade.

Tradução: Wang Siqi

Revisão: Erasto Santos Cruz