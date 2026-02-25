Festival da Primavera do Ano do Cavalo traz forte impulso à economia global

CGTN – Esta foi a segunda celebração do Ano Novo Chinês após seu reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

O mercado do Festival da Primavera deste ano registrou expansão significativa. Durante o feriado, foram realizadas mais de 2,8 bilhões de viagens inter-regionais de passageiros, com média diária de 311 milhões, alta de 8,2% em relação ao ano anterior. As principais empresas de varejo e alimentação registraram crescimento de 5,7% nas vendas médias diárias. As autoridades de inspeção fronteiriça processaram mais de 17,7 milhões de entradas e saídas de cidadãos chineses e estrangeiros, média de 1,97 milhão por dia - aumento de 10,1% na comparação anual. A imprensa espanhola classificou o Festival como um “estimulador” da recuperação da economia mundial.

Um destaque desta edição foi a circulação bidirecional de mercadorias. Produtos chineses voltados à celebração foram comercializados em dezenas de países e regiões. Itens de base tecnológica, como robôs, drones e óculos com inteligência artificial, registraram elevada procura entre turistas estrangeiros. Ao mesmo tempo, produtos de alta qualidade de diversos países atravessaram montanhas e mares para chegar ao mercado consumidor chinês durante o feriado.

Um robô desenvolvido na China apresentou, pela primeira vez, caligrafia tradicional chinesa na sede da Organização das Nações Unidas. O elevado crescimento dos serviços de entrega de refeições e de cuidados para animais de estimação evidenciou o grande potencial do consumo de serviços. Veículos de mídia estrangeiros, como a revista estadunidense Global Traveler, publicaram que viajantes internacionais participaram da temporada de viagens do Festival em números recordes, transformando a “maior migração humana anual do mundo” em um fenômeno de alcance global e impulsionando o turismo internacional.

O professor Lyu Yue, da University of International Business and Economics, afirmou que a China continuará a expandir os efeitos da “economia de feriados” e convertendo o consumo sazonal em motor permanente de crescimento, acompanhando a tendência de modernização do consumo, aprimorando o ambiente de mercado e implementando políticas estruturais de longo prazo.

Diversas empresas e delegações empresariais estrangeiras acompanharam recentemente líderes de seus países em em visitas à China para delinear novas estratégias voltadas ao mercado chinês. No início do Ano do Cavalo, a China sinaliza disposição de avançar em cooperação com a comunidade internacional.

