FMI inaugura centro regional em Shanghai

CGTN – Nesta segunda-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI), oficialmente iniciou as operações do seu centro regional em Shanghai, liderado por Johannes Wiegand, economista do FMI, com o título de diretor.

De forma análoga aos outros centros regionais estabelecidos pelo FMI em todo o mundo, o Centro de Shanghai do FMI deverá reforçar o envolvimento do FMI com a região Ásia-Pacífico, de acordo com uma declaração do FMI.

O centro servirá como um polo para promover a pesquisa e o compartilhamento de conhecimento que possam informar políticas em áreas relevantes para mercados emergentes e países de renda média, afirmou o comunicado.

Tem também como objetivo aprofundar o diálogo e a aproximação com os países membros, instituições regionais e outras partes interessadas na região, conforme o comunicado.

Fonte: Xinhua