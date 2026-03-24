Fórum de Boao 2026 deve impulsionar novas oportunidades de cooperação

CGTN – A Reunião Anual do Fórum de Boao para a Ásia de 2026 será realizada entre os dias 24 e 27 de março, na província de Hainan, com o tema "Moldando um Futuro Comum: Nova Dinâmica, Novas Oportunidades e Nova Cooperação". Esta é a primeira reunião anual desde estabelecimento do regime de fechamento aduaneiro em toda a ilha e também uma "resposta aberta" que Hainan apresenta ao mundo no primeiro ano do 15º Plano Quinquenal.

Ao longo dos 25 anos desde sua fundação, o Fórum de Boao tem se dedicado a promover a integração econômica da Ásia, tornando-se uma plataforma e uma janela importantes para a abertura da China ao exterior. Atualmente, a ordem político-econômica global segue sendo impactada, e há expectativa de que este evento ajude a consolidar consensos, fortalecer a confiança e contribuir de forma mais significativa para a cooperação regional, fornecendo ao mundo mais previsibilidade e energia positiva.