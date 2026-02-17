Gala do Festival da Primavera 2026 transmite sinfonia de boa sorte e alegria

CGTN – A Gala do Festival da Primavera começou às 20h, horário local, dessa segunda-feira (16). O espetáculo integrou a cultura, a tecnologia com o estilo internacional, consolidando-se em uma emocionante “Sinfonia de Ano Novo”, para acompanhar os chineses ao redor do mundo e amigos estrangeiros celebrarem um Ano Novo repleto de união, beleza e progresso.

De acordo com estatísticas preliminares, até as 24h dessa segunda-feira, a transmissão ao vivo em todas as mídias da Gala do Festival da Primavera 2026 havia alcançado um total de 677 milhões de usuários, com 13,5 bilhões de acessos diretos na nova mídia.

O número total de visualizações de vídeos ao vivo nos aplicativos próprios da emissora chegou a 578 milhões, um aumento de 53,39 milhões em relação ao ano passado. A menção à qualidade da nova produção foi de 23,78%, um aumento de 8,88 vezes em comparação com o mesmo período do ano anterior. A transmissão ao vivo para jovens em todas as mídias atingiu 43,7%, 10% acima do ano anterior.

A influência no exterior se expandiu ainda mais. A programação foi veiculada em quase 4 mil veículos de comunicação no exterior, 37,95% mais que no ano anterior. Os vídeos transmitidos ao vivo nas redes sociais estrangeiras da CCTV tiveram 87,29 milhões de visualizações, quase 20% acima do mesmo período do ano passado.