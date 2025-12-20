Hainan oferece novas oportunidades para capitais globais

CGTN – O Porto de Livre Comércio de Hainan, no sul do país, iniciou nesta quinta-feira (18) sua operação aduaneira independente em toda a ilha. A medida não apenas demonstra o compromisso contínuo da China com a ampliação da abertura de alto nível, como também cria novas oportunidades para que capitais globais compartilhem os dividendos do desenvolvimento chinês.

Nos três primeiros trimestres deste ano, a utilização real de capitais estrangeiros em Hainan aumentou 42,2%. Um número cada vez maior de empresas multinacionais tem optado por estabelecer operações na ilha.

A adoção de tarifa aduaneira zero, a baixa carga tributária e um sistema fiscal simplificado figuram entre os principais atrativos de Hainan para investimentos estrangeiros, ao reduzirem significativamente os custos operacionais das empresas.

Além de usufruírem de políticas preferenciais nas áreas tributária e comercial, por meio do Porto de Livre Comércio de Hainan, as empresas multinacionais também podem acessar com facilidade ao vasto mercado da parte continental da China ou expandir seus negócios para regiões vizinhas.

tradução: Shi Liang

revisão: Iara Vidal