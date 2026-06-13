Leaders Talk丨Presidente do Parlamento da Geórgia sublinha consquista notável da parceria com a China

CGTN – No dia 9 de junho, a China e a Geórgia celebraram os 34 anos do estabelecimento das relações diplomáticas. Nesse mesmo dia, o presidente chinês, Xi Jinping, e o seu homólogo georgiano, Mikheil Kavelashvili, trocaram mensagens de felicitações e anunciaram conjuntamente a elevação das relações bilaterais a uma parceria estratégica abrangente.

Na viagem à China em maio, o presidente do Parlamento da Geórgia, Shalva Papuashvili, concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Leaders Talk do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), destacando que o país atribui grande importância a sua visita, a qual foi a primeira visita oficial de um presidente do Parlamento da Geórgia à China em 20 anos.

Shalva Papuashvili manifestou grande satisfação com os resultados notáveis do relacionamento Geórgia-China, tais como o estabelecimento da parceria estratégica abrangente e, sobretudo, a assinatura do acordo de livre comércio e a implementação da isenção mútua de vistos. Destacou, também, que a Geórgia continua sendo o único país da região do Cáucaso do Sul a ter assinado um acordo de livre comércio tanto com a China quanto com a União Europeia, o que não só proporciona oportunidades para as atividades econômicas e comerciais da Geórgia, como também a torna mais atraente.

O presidente do Parlamento georgiano recordou ainda que o país participou pela primeira vez como nação convidada de honra na 8ª Exposição Internacional de Importação da China, realizada em novembro de 2025. No mesmo ano, o comércio com a China atingiu o recorde de US$ 2,7 bilhões.

“Em abril deste ano, nós assinamos com a parte chinesa em Beijing o protocolo para a atualização do acordo de livre comércio,” contou Shalva Papuashvili. O parlamentar salientou que esse acordo é o primeiro acordo de livre comércio alcançado pela China no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota e também o primeiro assinado pela China com um país da região da Eurásia, o que injetou forte impulso na cooperação econômica e comercial entre os dois países.

Ao falar sobre assuntos globais, Shalva Papuashvili afirmou que a Geórgia é um país pequeno, o que significa que tem influência limitada no contexto internacional. “Portanto, dependemos fortemente do direito internacional e exigimos que todos os países o respeitem e adiram ao princípio fundamental da resolução pacífica de todas as disputas,” reforçou o alto oficial do legislativo.

Ele acrescentou que admira a postura da China em prol da paz e do respeito ao direito internacional, exaltando que isso demonstra que um país, especialmente um grande país, não precisa recorrer à força ou ameaçar os outros para alcançar o próprio desenvolvimento, nem buscar pelo poder militar como o único caminho para se tornar uma potência global.

O presidente do parlamento georgiano observou que a China já mostrou ao mundo que a busca por uma política pacífica não só conquista amplo reconhecimento, como também atesta que um país pode contribuir para o desenvolvimento comum da vizinhança e do mundo com a concretização do seu próprio desenvolvimento.

Fonte: CMG