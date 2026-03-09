Mercado chinês tem grande potencial para empresas multinacionais

CGTN – Durante as sessões anuais da Assembleia Popular Nacional e do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, as principais diretrizes e propostas inovadoras descritas no relatório de trabalho do governo servem como barômetros importantes para as empresas estrangeiras que observam e se posicionam na China.

A ênfase em “esforçar-se para construir um mercado interno robusto” continua a revelar vastas oportunidades no gigantesco mercado consumidor chinês. O apelo para “acelerar o cultivo e a expansão de novos motores de crescimento” estimula a inovação e os esforços em pesquisa e desenvolvimento dos investimentos estrangeiros. Enquanto isso, o compromisso de “expandir ainda mais a abertura de alto nível” capacita o capital estrangeiro a aproveitar novas vias competitivas.

Shi Wang, presidente da companhia Sanofi Greater China, afirmou que, se surgir um mercado doméstico maior, onde os habitantes estejam mais inclinados a estimular o consumo interno, o setor biofarmacêutico receberá, sem dúvida, um impulso mais positivo.

Tu Changming, diretor sênior da companhia Yihai Kerry Arawana, comentou que o relatório de trabalho do governo defende a construção de um mercado interno gigantesco e forte e o crescimento sincronizado entre a renda dos residentes e a expansão econômica. Isso, segundo Tu, sinaliza um aumento sustentado no mercado de consumo de grãos, óleos e alimentos, o que se alinha perfeitamente com o foco estratégico da companhia, assinalou o diretor sênior.

Em relação à inovação na China, Shi Wang disse que o investimento da China em P&D teve um crescimento substancial, com sua escala geral considerável. “Nosso objetivo é contribuir para o impulso da inovação biofarmacêutica da China”, destacou o presidente da Sanofi Greater China.

“Estabelecemos um centro global de P&D em Shanghai com um investimento superior a um bilhão de yuans. Anualmente, garantimos centenas de patentes e direitos de propriedade intelectual. O crescimento constante do nosso grupo está intimamente ligado ao desenvolvimento contínuo de produtos novos pelo nosso centro de P&D”, associou Tu Changming.