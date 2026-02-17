Mestres Robôs surpreendem público ao lutar kung fu na Gala do Festival da Primavera do CMG

CGTN – Os robôs da China estão em outro nível na Gala do Festival da Primavera do CMG 2026!

No ano passado, a dança folclórica apresentada pelos robôs fabricados no país — o Yangge Bot — já havia roubado a cena. Neste ano, o show de artes marciais – Kungfu Bot – surpreendeu o público.

Os robôs transformaram-se em mestres de kung fu, exibindo saltos sobre o cavalo, mortais para trás, além de movimentos como o punho do bêbado e o nunchaku (bastão duplo). As sequências foram executadas de forma fluida e precisa, com golpes encadeados sem falhas.

Acesse o link para assistir ao vídeo: https://portuguese.cgtn.com/2026/02/16/ARTI1771249362399505/