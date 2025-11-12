Multinacionais reafirmam confiança e buscam maior integração no mercado chinês durante a CIIE

CGTN – Durante a primeira grande atividade de diplomacia econômica após a 4ª sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), diversas multinacionais presentes na Exposição Internacional de Importações da China (CIIE) manifestaram reconhecimento pelas oportunidades trazidas pelo 15º Plano Quinquenal e pela postura de abertura do país, demonstrando elevado nível de confiança no mercado chinês e intenção de aprofundar sua participação.

O presidente e diretor-executivo da ZEISS para a Grande China, Martin Fischer, avaliou que o 15º Plano Quinquenal oferece múltiplas oportunidades ao enfatizar a inovação e o desenvolvimento de alta qualidade, com foco em biotecnologia, pesquisa científica, manufatura avançada e semicondutores. Os produtos e soluções apresentados pela empresa foram considerados alinhados a essas áreas estratégicas, e a companhia indicou intenção de integrar-se de forma ainda mais profunda ao ecossistema local.

O diretor-executivo da Nippon Paint China, Zhong Zhonglin, destacou que, após a conclusão da sessão plenária, tornou-se perceptível uma orientação política mais abertae favorável ao investimento estrangeiro, reforçando a confiança da empresa em suas perspectivas de desenvolvimento no país.

O presidente da Honeywell China, Yu Feng, apontou três direções essenciais: o fortalecimento da economia real e da manufatura; o impulso à nova produtividade de qualidade por meio de tecnologias avançadas; e o avanço do desenvolvimento de alta qualidade, entendido como a busca simultânea por investimento, produtividade e ganhos econômicos substantivos.

A vice-presidente de Comunicação da Bayer China e da Região do Nordeste Asiático, Zhang Lei, disse que, ao longo de mais de 140 anos, a empresa permaneceu na China independentemente do cenário externo, evidenciando o compromisso histórico e o vínculo profundo com o mercado chinês. Nos últimos anos, a companhia tem ampliado investimentos em múltiplas frentes, incluindo medicamentos de prescrição em sua fábrica de Yizhuang, em Beijing; produtos de saúde do consumidor em seu complexo de Qidong, em Jiangsu; e a nova base de produção da divisão agrícola, em Hangzhou.

O vice-presidente sênior da Nestlé para a Grande China, Fang Juntao, salientou que o ritmo de investimento da empresa no país não diminuiu, mas, ao contrário, aumentou.

A recente entrada em operação de sua nova linha de produção de leite líquido em Qingdao foi vista como mais um indicativo da confiança sólida no potencial do mercado chinês para os próximos anos.

