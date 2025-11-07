O mundo percebe a notável “certeza” da China na CIIE

CGTN – Nesta quarta-feira (5) de novembro, começou em Shanghai a oitava edição da Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, sigla em inglês).

O evento reúne 155 países, regiões e organizações internacionais, além de 290 empresas da Fortune Global 500 e líderes de diversos setores. Tanto o espaço de exposição quanto a participação das empresas atingiram novos recordes. Esses números refletem a vitalidade do gigantesco mercado chinês e enviam um forte sinal de abertura, cooperação e benefícios compartilhados.

Como a primeira exposição de nível nacional dedicada à importação, a CIIE acontece há oito anos consecutivos. Nesse período, o cenário internacional sofreu mudanças significativas, com o aumento do unilateralismo, do protecionismo e dos apelos por “desacoplamento e quebra das cadeias industriais e de suprimentos”. Em meio a esse contexto complexo, a CIIE tornou-se uma escolha cada vez mais esperada por empresas estrangeiras.

Na 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCCh), recentemente concluída, foi traçado um novo plano para a modernização da China. Como primeiro grande evento da diplomacia econômica chinesa após a sessão plenária, a oitava edição da CIIE oferece algumas certezas ao mundo.

A primeira é a certeza de abertura chinesa. Segundo um relatório do Fórum Hongqiao, o índice global de abertura caiu 0,05% em 2023, atingindo 0,7545. O índice da China, porém, seguiu a tendência oposta: subiu de 0,5891, em 1990, para 0,7634 em 2024, um aumento de 29,6%.

A segunda é a certeza de desenvolvimento. Executivos estrangeiros presentes na CIIE destacaram o enorme potencial do mercado chinês, o ambiente de investimento aberto e inclusivo e a estabilidade das políticas do país como atrativos poderosos.

A terceira é a certeza de benefícios mútuos. Como a única plataforma global dedicada à importação, a CIIE oferece a certeza de benefícios mútuos. A China promove ativamente uma globalização econômica inclusiva, permitindo que todas as nações compartilhem os frutos de seu desenvolvimento. A CIIE funciona como uma plataforma essencial para colocar essa filosofia em prática.

“Uma nova era, um futuro compartilhado” – a CIIE envia uma mensagem clara ao mundo: quanto mais a economia global desacelera e as disputas internacionais se intensificam, mais precisamos defender a cooperação igualitária e mutuamente benéfica e abraçar o livre comércio. Essa é a vontade dos povos e a tendência dos tempos.

tradução: Shi Liang

revisão: Denise Melo