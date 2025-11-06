Oitava Exposição Internacional de Importação da China é inaugurada em Shanghai

CGTN – A oitava edição da Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, na sigla em inglês) foi inaugurada nesta quarta-feira (5) em Shanghai. O evento deste ano conta com a participação de 155 países, regiões e organizações internacionais, com a área de exposição e o número total de empresas expositoras atingindo níveis recordes.

Ainda hoje serão abertas seis zonas de exibição e uma zona de incubação de inovação, onde 290 empresas das 500 maiores do mundo apresentarão seus produtos. O número total de expositores nesta edição da CIIE aumentou em 600 em relação ao ano passado. As empresas mostrarão os avanços mais recentes em áreas como economia de baixa altitude, robôs humanoides, nova geração de tecnologia da informação, inteligência artificial e tecnologias de baixo carbono.

Como parte importante da CIIE, o oitavo Fórum Hongqiao sobre Economia Internacional começou nesta manhã, reunindo mais de 400 representantes dos setores público, privado e acadêmico para debater sobre governança global e abertura econômica.

Fonte: CMG