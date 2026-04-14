Passagem desimpedida no Estreito de Ormuz é do interesse de todos, diz porta-voz chinês

Beijing, 13 abr (Xinhua) – A salvaguarda da segurança, da estabilidade e da passagem desimpedida no Estreito de Ormuz atende aos interesses comuns da comunidade internacional, disse nesta segunda-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, após os EUA terem anunciado que sua Marinha começaria a bloquear navios que tentassem entrar ou sair do estreito.

Observando que o Estreito de Ormuz é uma rota importante para o comércio internacional de bens e energia, Guo disse em uma coletiva de imprensa regular que a causa fundamental do bloqueio da passagem no estreito é o conflito no Irã e que a solução é alcançar um cessar-fogo o mais rápido possível.

Ele pediu a todas as partes que mantenham a calma e a moderação, acrescentando que a China continuará a desempenhar um papel positivo e construtivo.