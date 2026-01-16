Pesquisa CGTN | A solução chinesa responde a três questões críticas na governança global

CGTN – No início de 2026, o sistema de governança global enfrenta desafios severos e sem precedentes. A crença cega na força e no poder, a busca por prioridades nacionais, a intimidação unilateral e a lei da selva estão exacerbando a instabilidade e a incerteza globais.

Uma pesquisa pública realizada pela CGTN ao longo de dois anos consecutivos, com cerca de 31 mil entrevistados de 52 países, revela uma crença generalizada de que o atual sistema de governança global precisa urgentemente de reformas.

Na pesquisa de 2025, 70,6% dos entrevistados em nível global acreditam que o sistema de governança global dominado por países desenvolvidos já fracassou, expressando forte insatisfação com sua incapacidade de assumir plenamente responsabilidades e obrigações em assuntos internacionais. Esse número permanece praticamente inalterado em relação a 2024 (70,9%), enquanto a taxa de insatisfação nos 23 países pesquisados ​​aumentou, em diferentes graus, nos últimos dois anos.

Com relação às regras internacionais atualmente formuladas sob a liderança de países desenvolvidos, 71,6% dos entrevistados globais avaliam negativamente sua equidade, e 73,4% acreditam que as regras internacionais existentes atendem aos interesses de apenas alguns países ou grupos.

Vale ressaltar também que os entrevistados concordam que a eficiência operacional, a capacidade de resposta a emergências e a transparência das Nações Unidas precisam ser aprimoradas, e que a eficácia da governança global necessita de reforço urgente.

Na pesquisa de 2025, 72,9% dos entrevistados globais acreditam que a autoridade e o status da ONU estão sendo questionados. Entre os entrevistados do Sul Global, essa porcentagem é de 77,5%, o que representa 10,6 pontos percentuais acima da registrada entre os entrevistados de países desenvolvidos.

Em setembro de 2025, a China propôs a Iniciativa de Governança Global, e os participantes da pesquisa em todo o mundo avaliaram positivamente os princípios fundamentais da iniciativa, bem como as contribuições da China para a governança global nos últimos anos.

A pesquisa mostra que 74,8% dos participantes de países do Sul Global expressaram reconhecimento do conceito de comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, enquanto a taxa de reconhecimento entre os participantes de países desenvolvidos é de 61,1%. Além disso, 69% dos entrevistados globais reconheceram as contribuições significativas da China para a governança global.

Esta pesquisa foi realizada pela CGTN, em colaboração com a Universidade Renmin da China, por meio do Instituto para a Comunicação Internacional na Nova Era, durante dois anos consecutivos. Os países pesquisados incluem grandes países desenvolvidos e países do Sul Global. Todos os entrevistados são adultos com 18 anos ou mais, e a amostra reflete a distribuição populacional de cada país por idade e gênero.

Fonte: CMG