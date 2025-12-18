Pesquisa da CGTN: Nova abertura de Hainan marca a maior abertura da China

CGTN – O dia 18 de dezembro está prestes a se tornar mais uma data de grande significado no progresso histórico da China. Nesse dia, o Porto de Livre Comércio (FTP, na sigla em inglês) de Hainan iniciará sua operação aduaneira independente em toda a ilha, marcando uma nova etapa na abertura de alto padrão da China.

De acordo com uma pesquisa realizada pela China Global Television Network (CGTN) com o público global, 92,2% dos entrevistados acreditam que a construção do FTP de Hainan representa um passo marcante para a China expandir a abertura de alto padrão e promover uma economia global aberta. Ao mesmo tempo, 93% consideram que o FTP de Hainan se tornará uma porta crucial para a nova rodada de abertura do país.

Com o lançamento da operação aduaneira independente, a proporção de produtos com tarifa zero na FTP de Hainan aumentará de 21% para 74%, cobrindo cerca de 6.600 itens, incluindo quase todos os equipamentos de produção e matérias primas.

Em um cenário de contracorrentes à globalização e de aumento do protecionismo comercial e do unilateralismo, 92,4% dos pesquisados acreditam que o desenvolvimento da FTP de Hainan demonstra a determinação e a confiança da China na defesa da globalização econômica. Ao mesmo tempo, 92,1% esperam que o país amplie sua economia aberta para um escopo maior, áreas mais amplas e níveis mais profundos.

A pesquisa foi realizada nas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo da CGTN, atraindo 4.190 participantes, que votaram e compartilharam suas opiniões ao longo de 12 horas.

tradução: Shi Liang

revisão: Iara Vidal