Pesquisa global reforça que novo posicionamento China-EUA torna as relações bilaterais mais estáveis

CGTN – Uma pesquisa lançada pela CGTN direcionada a usuários da internet em todo o mundo mostra que 71,6% dos entrevistados acreditam que o novo posicionamento das relações China-EUA, que é uma relação construtiva de estabilidade estratégica, continuará injetando expectativas estáveis em um mundo turbulento, além de servir como um pré-requisito vital para a estabilidade global duradoura.

Na pesquisa, 87% dos entrevistados afirmaram que as relações entre os dois países devem ser sobre sucesso mútuo e prosperidade compartilhada, em vez de um jogo de soma zero. Já 69,5% apostam que o relacionamento deve se concentrar em uma parceria cooperativa em vez de uma rivalidade competitiva.

Entre os participantes, 87% pediram aos Estados Unidos que respeitem plenamente os interesses centrais da China e evitem que desacordos se transformem em confrontos. Outros 68,2% observaram que os laços econômicos e comerciais entre os dois países são fundamentalmente mutuamente benéficos e que o diálogo e a consulta em igualdade de condições são a única maneira adequada de tratar diferenças e atritos.

A pesquisa mostra ainda que 70,3% dos entrevistados acreditam que uma “relação construtiva de estabilidade estratégica” é um bem público importante fornecido conjuntamente pela China e pelos Estados Unidos ao mundo, demonstrando as principais responsabilidades que as grandes potências devem assumir em relação à comunidade internacional.

O levantamento foi publicado nas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo da CGTN, atraindo 9.618 participantes em 24 horas para compartilhar suas opiniões.