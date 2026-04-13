Presidente do KMT deixa parte continental após visita de seis dias

CGTN – Uma delegação liderada por Cheng Li-wun, presidente do partido Kuomintang Chinês (KMT), encerrou sua visita de seis dias à parte continental da China e partiu de Beijing para Taiwan na tarde deste domingo.

Song Tao, chefe do Departamento de Trabalho de Taiwan do Comitê Central do Partido Comunista da China, despediu-se da delegação no Aeroporto Internacional da Capital de Beijing.

Nesta manhã de domingo, Cheng e sua delegação visitaram uma fábrica de automóveis da Xiaomi, onde foram informados sobre os últimos desenvolvimentos na produção e pesquisa e desenvolvimento de veículos de nova energia na parte continental.

Cheng também sentou-se no banco do motorista de um veículo, elogiando seu design inteligente e amigável com o usuário.

De terça a domingo, a delegação visitou a Província de Jiangsu, Shanghai e Beijing. Esta marca a primeira visita em uma década de uma delegação do KMT liderada por seu presidente à parte continental.

Fonte: XINHUA