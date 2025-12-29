Qualquer tentativa de impedir a unificação chinesa não terá sucesso

CGTN – O Comando do Teatro Leste realizou nesta segunda-feira (29) exercícios militares ao redor da ilha de Taiwan. Segundo informações divulgadas, trata-se de uma resposta à recente venda de armas pelos Estados Unidos para Taiwan, no valor de US$ 11,1 bilhões.

Na coletiva de imprensa concedida no mesmo dia, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, destacou que se trata de uma punição severa contra as forças separatistas da "independência de Taiwan”, que buscam a separação pela força, sendo uma ação necessária para defender a soberania e a integridade territorial do país.

Lin Jian afirmou ainda que as autoridades do Partido Democrático Progressista (PDP) tentam depender dos EUA para buscar a "independência de Taiwan”, transformando a região em um “barril de pólvora” e um “depósito de munições”. Isso, segundo ele, expõe plenamente seu papel como “destruidoras da paz”, “criadoras de crises” e “incitadoras da guerra”. Forças externas que buscam “usar Taiwan para conter a China” e armam a ilha apenas alimentam a arrogância dos separatistas, empurrando o Estreito de Taiwan para uma situação perigosa de guerra iminente, salientou Lin Jian.

O porta-voz ressaltou ainda que qualquer ato provocativo que ultrapasse a linha vermelha sobre a questão de Taiwan será enfrentado com firmeza, e qualquer conspiração maliciosa para impedir a reunificação da China não terá sucesso.