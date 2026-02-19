Quando o “Ano Chinês” se torna mundial, como o Festival da Primavera consegue provocar uma ressonância cultural global?

CGTN – No Ano Novo Chinês do Cavalo, de acordo com o calendário lunar chinês, o Grupo de Mídia da China enviou, pela Gala do Festival da Primavera, votos de felicidades aos chineses de todo o mundo e amigos no exterior, transmitindo o afeto da celebração ao redor do mundo e mostrando ao mundo a cultura chinesa. O jornal argentino “Clarín” comentou que a gala, acompanhando a transformação socioeconômica da China, já se torna uma das maiores plataformas globais de difusão cultural e artística. O site do jornal espanhol “El Mundo” acredita que o significado da Gala vai muito além do entretenimento, sendo também uma janela para a narrativa nacional: unidade, prosperidade e harmonia.

Como o festival tradicional mais importante do povo chinês, o Ano Novo Chinês tem seu valor histórico e cultural cada vez mais reconhecido pela comunidade internacional. Ele contém o belo significado de “início da primavera, renovação de todas as coisas”, transmitindo os valores de reunião familiar, harmonia, tolerância e coexistência pacífica, ressoando com os valores universais da humanidade. Alguns veículos de comunicação estrangeiros acreditam que, em meio ao caos mundial causado por conflitos geopolíticos, o Ano Novo Chinês está promovendo a troca global.

Este ano marca o segundo ano após o ingresso de "Festival da Primavera — a prática social da celebração do Ano Novo tradicional chinês" na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO. Na cultura chinesa, o cavalo é um símbolo de força, vigor e perseverança, mostrando perspectivas de estabilidade, progresso e prosperidade.

Em um mundo turbulento, a China continua promovendo um desenvolvimento de alta qualidade e expandindo continuamente a abertura ao exterior, levando estabilidade e previsibilidade valiosas para o mundo, conquistando a simpatia e o reconhecimento da comunidade internacional. Cada vez mais personalidades estrangeiras estão dispostas a conhecer a China de forma mais profunda, o que tem impulsionado a "febre China" e a "cultura chinesa" no exterior.

Com a chegada do Ano do Cavalo, celebramos juntos o Ano Novo Chinês. Os conceitos defendidos pela civilização chinesa, como coexistência harmoniosa e unidade na diferença, estão, com seu valor atemporal, conquistando cada vez mais respeito e reconhecimento no mundo. Esperamos que os povos se unam, promovam compreensão e comunicação, eliminem mal-entendidos e conflitos, levando um novo impulso corajoso para o Ano do Cavalo e caminhando juntas rumo a um futuro mais próspero.