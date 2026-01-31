Revista Qiushi publicará neste domingo um artigo de Xi Jinping sobre trabalho e desenvolvimento

CGTN – A terceira edição da revista Qiushi, a ser publicada em 1º de fevereiro, divulgará um importante artigo do presidente chinês, Xi Jinping, intitulado "Seguindo o caminho do desenvolvimento financeiro com características chinesas e construindo um forte país financeiro”.

O artigo destaca que um país financeiramente forte deve se basear em uma sólida base econômica, com uma série de elementos financeiros essenciais. Primeiro, deve ter uma moeda forte, amplamente utilizada no comércio internacional, em investimentos e mercados cambiais, e que detenha o status de moeda de reserva global. Segundo, deve ter um banco central forte, capaz de controlar eficazmente a política monetária e a gestão de forma macro e prudencial, e de prevenir e resolver riscos sistêmicos de forma oportuna e eficaz. Terceiro, deve dispor de instituições financeiras fortes, com alta eficiência operacional, forte resistência ao risco, e competitividade internacional. Quarto, deve possuir um forte centro financeiro internacional, capaz de atrair investidores globais e influenciar o sistema internacional de preços. Quinto, deve contar com uma forte supervisão financeira, um sistema jurídico financeiro sólido e uma voz e influência fortes na formulação das regras financeiras internacionais. Por fim. deve ter uma forte equipe de talentos financeiros.

A revista Qiushi é uma publicação do Comitê Central do Partido Comunista Chinês.