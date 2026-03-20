Segundo grande navio de cruzeiros de fabricação chinesa deixa o cais em Shanghai

CGTN – O segundo grande navio de cruzeiros construído pela China deixou o cais em Shanghai nesta sexta-feira, dando um passo rumo às viagens de teste e à entrega final, à medida que o país intensifica sua expansão no mercado de turismo de cruzeiros.

A embarcação, Adora Flora City, foi lentamente rebocada e guiada para fora da doca de construção por potentes rebocadores na Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd., uma subsidiária da China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Ela iniciará plenamente a fase de comissionamento do cais, disse a construtora.

O navio acelerará as instalações internas e o comissionamento dos sistemas, de acordo com a Adora Cruises, operadora do navio de cruzeiros. A entrega da embarcação está prevista para o final deste ano e lançará rotas internacionais a partir do Porto Internacional de Cruzeiros de Nansha, em Guangzhou, capital da Província de Guangdong, no sul da China.

Fonte: Agência Xinhua